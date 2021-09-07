Рост цен на строительные материалы объяснил Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин объяснил рост цен на строительные материалы в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост цен на отечественные строительные материалы с начала года составил 25%. При этом, наблюдается тенденция к изменению темпа роста цен на стройматериалы. Основной рост цен на строительные материалы обусловлен ценовой ситуацией на внешних рынках. Данные изменения отразились на стоимости арматуры (рост 45%), кабеля (20%), профлиста (70%), стекла (35%)», - сообщил Серик Жумангарин в ходе заседания Правительства.

По его словам, в основе роста цен имеются объективные факторы, такие как повышение тарифов на электрическую энергию в среднем на - 12%, ГСМ на - 15 %, энергетический уголь на - 10 %, железнодорожные перевозки на - 18 %, которые напрямую повлияли на рост цен строительных материалов отечественного производства.

Председатель Агентства отметил, что в целях рассмотрения обоснованности повышения цен и установления признаков сговора проводятся анализы состояния конкуренции на рынках строительных материалов по 25 видам строительных материалов (кирпич, бетон, арматура, цемент и прочее).

Направлено 75 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен.

«На сегодня 42 компании исполнили уведомления, в том числе со снижением цены 35 компаний, на: арматуру – 25%, цемент – 10%, бетон – 10%, полиэтиленовые трубы – 6%, кабель от 5 до 14 %, кирпич – 3%. Проводятся 10 расследований. Мерами антимонопольного контроля удалось снизить ежемесячный тренд роста цен по республике с 4,2 % в июне до 1,7 % в июле», - проинформировал С. Жумангарин.

Ранее в Агентстве сообщили, что в Казахстане наблюдается снижение цен на жилье.