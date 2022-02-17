Рост цен на продукцию предприятий в Казахстане незначительно замедлился - аналитика Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов рассказал о результатах мониторинга предприятий за IV квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В IV квартале 2021 года в опросе приняли участие 3334 предприятий, из них крупные и средние – 1578. По результатам мониторинга наблюдается продолжение процесса восстановления экономической активности в реальном секторе. Увеличился спрос на готовую продукцию при незначительном замедлении темпа роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы, а также ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств.

Загрузка производственных мощностей предприятий практически не изменилась, средневзвешенный уровень загрузки составил 54,2% (в III квартале – 54,0%). Темпы роста объема производства замедлились, однако диффузионный индекс (далее – ДИ) по-прежнему находится в положительной зоне (50,7). Наблюдается рост спроса на готовую продукцию предприятий, индекс повысился с 50,6 до 52,5. Улучшение показателя отмечено в секторах производства товаров (54,1) и услуг (50,8), в горнодобывающей (56,3) и обрабатывающей (55,2) промышленности.

Темп роста цен на продукцию предприятий в целом по экономике незначительно замедлился, ДИ составил 61,5. В I квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию.

Ситуация с кредитованием предприятий немного улучшилась. В IV квартале 17,2% (18,0% в III квартале) опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, и 98,8%(96,5% в III квартале) из них его получили. Большинство предприятий (81,1%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

По-прежнему, основным препятствием в ведении бизнеса предприятия считают состояние экономики Казахстана. Об этом заявили 35,5% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (29,0%); уровень налогов (22,4%); спрос на продукцию (21,9%); нехватка квалифицированных кадров (19,0%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 9 месте (10,9%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ вырос 100,4. В I квартале 2022 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ по ожиданиям составил 100,2).

Ранее в Национальном банке сообщали о том, что темпы роста цен на непродовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне.