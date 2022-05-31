Рост цен на нефть до $120 увеличил стоимость бензина в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мировые цены на нефть марки Brent поднялись выше 120 долларов за баррель впервые с конца марта, что усиливает опасения Великобритании по поводу инфляционного давления на экономику страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Guardian News.

По оценкам аналитиков, росту цен способствовало ослабление карантинных ограничений в Шанхае и Пекине. Это может привести к увеличению спроса на нефть со стороны Китая. Кроме того, возможное введение ЕС запрета на импорт российского углеводорода также приведет к росту цен на энергоносители.

Средняя цена на бензин в Великобритании выросла до рекордных 172,7 пенсов за литр, на дизельное топливо - до 182,7 пенсов за литр, показав увеличение на 26% по сравнению с началом текущего года.

Устойчивый рост цен на топливо приносит прибыль нефтедобывающим компаниям, для которых правительство Великобритании ввело дополнительный налог на сверхприбыль для финансирования новых льгот социально уязвимых слоев населения.