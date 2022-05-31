Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Рост цен на нефть до $120 увеличил стоимость бензина в Великобритании

    31 Мая 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мировые цены на нефть марки Brent поднялись выше 120 долларов за баррель впервые с конца марта, что усиливает опасения Великобритании по поводу инфляционного давления на экономику страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Guardian News.

    По оценкам аналитиков, росту цен способствовало ослабление карантинных ограничений в Шанхае и Пекине. Это может привести к увеличению спроса на нефть со стороны Китая. Кроме того, возможное введение ЕС запрета на импорт российского углеводорода также приведет к росту цен на энергоносители.

    Средняя цена на бензин в Великобритании выросла до рекордных 172,7 пенсов за литр, на дизельное топливо - до 182,7 пенсов за литр, показав увеличение на 26% по сравнению с началом текущего года.

    Устойчивый рост цен на топливо приносит прибыль нефтедобывающим компаниям, для которых правительство Великобритании ввело дополнительный налог на сверхприбыль для финансирования новых льгот социально уязвимых слоев населения.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Экономика Цены и тарифы Великобритания Нефть Европа Мировые новости Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде