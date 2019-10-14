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Рост цен на хлеб прогнозирует Минсельхоз

14 Октября 2019 13:01
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Рост цен на хлеб прогнозирует Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров дал прогноз по ценам на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По повышению цены на хлеб…Думаю, повышение будет. Но оно будет незначительное. Чтобы не допустить резкого повышения цены на хлеб, мы сейчас занимаемся закупом зерна в стабилизационный фонд. Кроме того, каждый областной акимат также закупает зерно и муку. Ежегодно для стабилизации цен на внутреннем рынке Продкорпорацией реализуется от 150 до 250 тыс. тонн зерна», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Он также озвучил свой прогноз в цифрах.

«Сейчас цена хлеб в районе 75-78 тенге, в зависимости от региона. Я предполагаю, что будет незначительное повышение - это в районе 80-82», - заявил министр.

С. Омаров также доложил об уборочных работах в целом и планах по повышению урожайности.

«Уборочные работы на сегодняшний день завершены на 99,2%, поэтому мы считаем, что уборочные работы завершены. Оставшиеся 0,8% это мелкие хозяйства, которые завершают работу. Есть вопросы по урожайности, по объемам, по качеству нового зерна. В этом году в бункерном весе мы планируем 19,1 млн тонн зерна при урожайности 12,6 центнера с гектара.

По нашим предварительным расчетам зерна, у нас будет 11,5-12 млн тонн пшеницы без учета прошлогодних переходящих остатков, поэтому к распределению будет около 13 млн тонн зерна. Этого нам достаточно для обеспечения внутренней потребности в 6 млн тонн, 2 млн на семена и остальное на экспорт», - заявил спикер.

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Ключевые слова: Минсельхоз, Урожай, Сельское хозяйство,
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Азамат Сыздыкбаев

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