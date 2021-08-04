Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Российской туристке стало плохо в походе в горах Заилийского Алатау

4 Августа 2021, 10:13
Российской туристке стало плохо в походе в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушка почувствовала себя плохо во время восхождения на пик Советов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает МЧС, 3 августа в 22.10 в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о группе туристов из Российской Федерации, которым необходима помощь спасателей. Их 15 человек. Об сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Туристы совершали восхождение на пик Советов. Во время похода участнице похода стало плохо. Так как с путешественниками находился врач, он сообщил, что есть подозрение на камень в желчном пузыре.

Оперативная группа РОСО в количестве восьми человек личного состава, включая кинологический расчет, незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы.

Сегодня, 4 августа, туристов обнаружили на перевале пика Советов (высота 3700 метров над уровнем моря). Девушке оказали первую медицинскую помощь. Из-за того, что горная местность в данном районе состоит из мелкой и крутой каменистой осыпи, пострадавшую нельзя было транспортировать на носилках, так как во время транспортировки ее состояние могло ухудшится. Служба спасения города Алматы предоставила авиаборт.

Необходимо отметить, что данная группа была зарегистрирована в Республиканском оперативно-спасательном отряде 29 июля. Спасатели РОСО знали о маршруте, которым двигались туристы, что помогло сократить время поиска.

Пострадавшая доставлена на авиаборте на вертолетную площадку в Большом Алматинском ущелье и передана сотрудникам Центра медицины катастроф.


Алматы   Туризм   Происшествия   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора