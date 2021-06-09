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    13:37, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Российский журналист Леонид Млечин посвятил авторскую передачу  двухлетию президентства  Касым-Жомарта Токаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный российский журналист, международный обозреватель, историк Леонид Млечин на своем YouTube-канале опубликовал авторскую передачу, посвященную двухлетию президентства Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Сегодня известный российский журналист, международный обозреватель, историк Леонид Млечин на своем YouTube-канале опубликовал авторскую передачу, посвященную двухлетию президентства Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В документальном проекте «Казахстан между Россией и Китаем. 2 года Президента Токаева» автор делится своим видением политического курса руководителя Казахстана. Автор не только подробно рассказывает о реформах, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, но и делится личными впечатлениями о встречах с Президентом», - сообщил Берик Уали в Facebook .



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