«Российские железные дороги» сократят около 6 тысяч сотрудников в 2026 году

— Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек, — заявил глава компании Олег Белозеров.

Глава РЖД также отметил, что программа повышения производительности труда в 2019–2025 годах привела к финансовому результату в 300 млрд рублей, а в текущем году показатель планируется на уровне 74 млрд рублей.

Он также пояснил, что работа ведется сразу по нескольким направлениям: технологическое развитие, снижение затрат, оптимизация потребления электроэнергии и дизельного топлива, а также повышение надежности перевозочного процесса с уменьшением объемов ремонтных работ. Важной частью остается трансформация и упрощение организационной структуры компании.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2025 года РЖД показали убыток свыше 4 млрд рублей. В начале этого года компания решила продать 49% акций Федеральной грузовой компании. Сумма предполагаемой сделки может составить около 44 млрд рублей.

О планах по сокращению управленческого аппарата сообщалось в октябре 2025 года. Тогда было поручено представить предложения по сокращению численности сотрудников и план структурных преобразований.

