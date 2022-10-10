Российские врачи могут устраиваться в казахстанские клиники – глава Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российские врачи, покинувшие РФ, могут устраиваться в казахстанские клиники. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пресс-конференции в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Российские медики, которые захотят работать в Казахстане как трудовые мигранты, в рамках законодательства ЕАЭС могут устраиваться врачами в наши медицинские организации при соблюдении всех правил», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, глава Минздрава пояснила, какие правила они должны соблюдать.

«Во-первых, мы должны признать их дипломы. Во вторых, они должны пройти сертификацию», - пояснила глава Минздрава РК.

Ранее сообщалось, что в более 200 населенных пунктах нет медицинских объектов.

«В здравоохранении на селе есть ряд проблем: низкое качество динамического наблюдения, недостаточная доступность консультативно-диагностических услуг, обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава также отметила, что анализ кадрового обеспечения на селе показывает дефицит более 1 700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей (734 медсестры).