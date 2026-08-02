Российские ученые разработали биоразлагаемые маски для лица

Российские ученые разработали биоразлагаемую основу для косметических масок, которая полностью разлагается в компосте за три недели и может стать экологичной альтернативой одноразовым тканевым маскам, передает Kazinform со ссылкой на TV BRICS.

По данным издания, сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали биоразлагаемую основу для косметических масок, растворяющуюся в компосте за три недели. В отличие от обычных тканевых масок, которые не перерабатываются и наносят вред окружающей среде, новая разработка состоит из уникальной комбинации натуральных компонентов. Об этом сообщается на сайте вуза.

В качестве основы экологичной маски для лица ученые использовали агар-агар — природный гелеобразователь из красных водорослей. Для прочности к нему добавили альгинат натрия (загуститель из бурых водорослей) и гидролизат коллагена (расщепленный белок).

Эксперименты показали: добавление альгината увеличило прочность основы на растяжение в пять раз, а гидролизата коллагена — почти в два раза. Растворимость модифицированных основ снизилась с 51,5 процента до 7,7 процента у образца с альгинатом и до 10,5 процента — с коллагеном.

Что касается биоразлагаемости, образец с альгинатом сохранял структуру три недели. А вот добавление гидролизата коллагена, наоборот, ускорило распад: к концу третьей недели маска практически полностью превратилась в компост.

— В качестве питающей сыворотки — основного действующего компонента — в маску можно добавить разные функциональные компоненты. Берем нашу биоразлагаемую основу и дальше можем экспериментировать с любыми компонентами в любых соотношениях, ограничений практически нет. Мы уже опробовали молочную кислоту, отвар ромашки, алоэ, различные растительные масла и витамины. Увлажняющая или питательная маска будет — зависит от того, что добавить в сыворотку, — рассказала руководитель проекта, профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Оксана Зинина.

По словам разработчиков, уникальность технологии заключается в сочетании агар-агара, альгината натрия и гидролизованного коллагена — подобные составы для основы косметических масок на российском рынке пока не представлены.

Сейчас проект находится на этапе доработки: ученые уже получили рабочие образцы и готовятся к проведению опытных испытаний, а также последующей сертификации продукции по требованиям безопасности.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством TV BRICS.

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