Косметика и бытовая химия в Казахстане переходят под цифровой контроль

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан завершило пилотный проект по маркировке и прослеживаемости товаров бытовой химии и косметической продукции, реализованный совместно с Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, передает агентство Kazinform.

В пилотном проекте приняли участие 20 организаций, представляющих различные звенья товаропроводящей цепи, в том числе семь отечественных производителей, а также импортеры и представители оптово-розничной торговли. В рамках проекта проведено 12 технологических экспериментов, позволивших протестировать различные модели нанесения средств идентификации и оценить их применение в условиях действующего производства и обращения продукции.

Испытания охватили семь товарных групп по кодам ТН ВЭД, включая мыло, моющие и чистящие средства, косметическую продукцию для макияжа, средства по уходу за волосами и полостью рта. Участники протестировали полный цикл работы системы маркировки — от эмиссии кодов маркировки и агрегации продукции до ее вывода из оборота через контрольно-кассовые машины.

Практическая апробация проводилась на производственных и складских площадках отечественных предприятий и крупнейших импортеров. В числе участников проекта — ТОО НПО «МедиДез», ТОО ПК «Аврора», ТОО «ПрофХим», ТОО «Вита Вент», ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн», ТОО «Amway Central Asia» и другие. Это позволило оценить эффективность различных способов нанесения средств идентификации, включая этикетирование и прямую печать, в условиях реальных производственных процессов.

Как отметил представитель ТОО НПО «МедиДез», участие в пилотном проекте позволило протестировать работу системы маркировки в условиях действующего производства и оценить ее влияние на существующие технологические процессы.

— Для производителей особенно важно, чтобы новые цифровые решения внедрялись с учетом отраслевой специфики и реальных производственных процессов. Именно поэтому пилотный формат имеет большую практическую ценность. Он позволяет протестировать различные технологические решения, определить наиболее эффективные способы нанесения средств идентификации и заранее проработать возможные вопросы до принятия регуляторных решений. Такой подход способствует выработке сбалансированных механизмов, учитывающих как задачи государства, так и интересы бизнеса, — подчеркнул мастер производственного цеха Амир Утенов в ходе проведения пилотного проекта.

Результаты пилотного проекта будут использованы при выработке дальнейших решений в сфере цифровой маркировки товаров. Полученные данные позволили оценить техническую готовность отрасли, определить особенности интеграции цифровых решений в действующие бизнес-процессы и сформировать предложения по совершенствованию нормативного регулирования с учетом специфики рынка бытовой химии и косметической продукции.

В Казахстане на сегодняшний день обязательной маркировке подлежат шесть товарных групп: табачные изделия, обувь, лекарственные средства, дериваты сайгака, моторные масла, пиво и пивные напитки. В сентябре текущего года запланирован вводмаркировки биологически активных добавок, с 1 декабря — товаров легкой промышленности.