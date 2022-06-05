Российские наблюдатели отметили высокий уровень организации голосования в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международные наблюдатели от Российской Федерации побывали на нескольких участках Алматы и отметили высокую активность граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За два дня мы внимательно посмотрели, как осуществлялась подготовка к голосованию. Вчера мы посетили несколько участков, в том числе школу, которую окончил действующий Президент, Национальную библиотеку, аграрный университет. Организация высокая. Все было готово, в том числе техническое оборудование, кабинки. Также вчера встречались и разговаривали с жителями города. Многие были проинформированы. Это тоже говорит о достаточном высоком уровне», - сказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Он добавил, что алматинцы с утра активно идут на голосование.

«К 12 часам мы уже посмотрели и поучаствовали в наблюдении на 11 участках. Везде отмечаем высокую организацию, везде четкость. Достаточно большое количество избирателей… Мне очень понравился один момент. Вчера 93-летняя пожилая женщина вместо того, чтобы использовать возможность проголосовать на дому, отправила своего сына. Он уточнял у комиссии, находится ли она в списке, и сказал, что с мамой приедет проголосовать. Сегодня они реализовали это право», - сообщил спикер.

Кроме того, Михаил Лебединский обратил внимание на имеющиеся пандусы на всех участках.

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак добавила, что с утра побывала на 7 участках.

«На всех избирательных участках спокойная обстановка. Я бы отметила, что везде играет музыка, создается позитивный и эмоциональный фон для избирателей, что немаловажно. Организация, ход голосования - все достаточно на высоком уровне находится. Никаких нарушений с точки зрения оформления, оборудования избирательных участков мы не выявили, активность граждан высокая. Мы были на участках с самого открытия. Несмотря на то, что время раннее, народ присутствовал. Люди приходят семьями, с детьми», - сказала Лира Бурак.