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Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

10 Февраля 2022 21:22
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Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для представителей СМИ по итогам переговоров.

Как отметил Президент РК, стороны договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.

«Действительно, несмотря на карантинные меры достигнут самый высокий результат в прошлом году, объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложения превысил 17 млрд долларов», - проинформировал К. Токаев.

Напомним, сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.


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#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Экономика   #Россия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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