Российская компания построит завод по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Настоящее соглашение разработано в рамках реализации программы совместных действий между министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и министерством промышленности и торговли Российской Федерации в области производственной кооперации от 3 апреля 2019 года», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.
Было отмечено, что соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортно-ориентированной продукции – минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.
Реализация проекта осуществляется в два этапа:
Первый этап завершен. Введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тыс тонн/год; построен узел среднего дробления и тонкого помола, мощностью 640 тыс тонн/год.
Сумма инвестиций составила 126 млн долларов США.
На текущий момент создано 550 новых рабочих мест.
Второй этап: строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов, мощностью производства не менее один млн тонн продукции в год.
На текущий момент инвестором в рамках опережающего финансирования II этапа уже инвестировано 138,7 млн долларов США. Выплачено до 16,7 млрд тенге налоговых платежей (с 2008 года); выплачено 24 млн долларов США (5,2 млрд тенге) в виде отчислений на социально-экономическое развитие региона (всего будет уплачено 40 млн долларов США).
«Соглашение предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю. Также возмещение затрат за строительство объездной автодороги, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, и субсидирование 50% расходов затрат компании на оплату услуг магистральной железнодорожной сети, локомотивной тяги и грузовой и коммерческой работы», - добавил Бейбут Атамкулов.
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