+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Российская компания построит завод по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области

17 Ноября 2021 11:07
Поделиться:
Российская компания построит завод по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане запретят въезд лицам, причастным к экстремистской деятельности
Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США Делегация из Казахстана приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова

«Настоящее соглашение разработано в рамках реализации программы совместных действий между министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и министерством промышленности и торговли Российской Федерации в области производственной кооперации от 3 апреля 2019 года», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортно-ориентированной продукции – минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

Реализация проекта осуществляется в два этапа:

Первый этап завершен. Введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тыс тонн/год; построен узел среднего дробления и тонкого помола, мощностью 640 тыс тонн/год.

Сумма инвестиций составила 126 млн долларов США.

На текущий момент создано 550 новых рабочих мест.

Второй этап: строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов, мощностью производства не менее один млн тонн продукции в год.

На текущий момент инвестором в рамках опережающего финансирования II этапа уже инвестировано 138,7 млн долларов США. Выплачено до 16,7 млрд тенге налоговых платежей (с 2008 года); выплачено 24 млн долларов США (5,2 млрд тенге) в виде отчислений на социально-экономическое развитие региона (всего будет уплачено 40 млн долларов США).

«Соглашение предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю. Также возмещение затрат за строительство объездной автодороги, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, и субсидирование 50% расходов затрат компании на оплату услуг магистральной железнодорожной сети, локомотивной тяги и грузовой и коммерческой работы», - добавил Бейбут Атамкулов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Жамбылская область   #Мажилис   #Россия   #Сотрудничество   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В Казахстане запретят въезд лицам, причастным к экстремистской деятельности
Казахстан планирует запустить прямые авиарейсы в США
Делегация из Казахстана приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев
Касым-Жомарт Токаев принял президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
5 Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
6 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
Читайте также
В Таразе началась вакцинация подростков препаратом Pfizer
За незаконную охоту задержан житель Жамбылской области
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив