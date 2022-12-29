Российская горнолыжница сменила гражданство и будет представлять Казахстан

29 Декабря 2022, 11:35

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юная российская горнолыжница Александра Скороходова стала членом национальной сборной Республики Казахстан, она также получила гражданство РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марте 2022 года в Алматы состоялись республиканские соревнования по горнолыжному спорту «Мемориал заслуженного тренера СССР Александры Артеменко», в которых Александра завоевала абсолютное первенство в четырех дисциплинах AS, GS, SG, SL.

Теперь Александра будет принимать участие в республиканских соревнованиях, Кубке РК и первенстве РК и в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Южной Корее.

Казахстанский тренер по горнолыжному спорту, старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг на встрече с журналистами ответил, как она стала членом национальной сборной.

«Александру Скороходову мы взяли к себе после того, как она показала хорошие результаты. На данный момент, если брать возраст 16-17 лет, то она является сильнейшей в этом возрасте. Мы взяли ее также для поднятия уровня наших спортсменов, потому что, чтобы стать сильнее в спорте, нужно тренироваться с теми, кто сильнее тебя. Она решила продолжить свою карьеру у нас. Сейчас она тренируется вместе с нами и будет выступать за сборную Казахстана», - ответил Марк Шпарберг.

Кроме того, тренер рассказал о перспективах спортсменки.

«У нее есть перспектива, она является абсолютной чемпионкой России. Находясь вместе с нами, она показала отличные результаты. На соревнованиях высокого уровня во второй попытке Александра показала четвертое время, уступив только спортсменам уровня Кубка Европы. В итоге она стала 13-й из 100 человек», - заметил он.

Сама Александра Скороходова недавно на своей странице в Instagram сообщила, что получение гражданства Республики Казахстан для нее стало одним из самых ярких моментов в этом году.

«В этом году я также стала победителем Кубка России (сезон 2021/2022). Меня включили в национальную сборную Казахстана, и я теперь официально их спортсмен. Я познакомилась с огромным количеством классных ребят. В этом году я стала намного увереннее в себе, стала физически и морально сильнее. Уверена, что в предстоящем году, меня ждет еще больше радости и побед в моих начинаниях», - написала спортсменка.

Ранее сообщалось, что члены женской и мужской национальной сборной Казахстана по горнолыжному спорту начали подготовку к Олимпийским играм.

Фото: www.fgssr.ru