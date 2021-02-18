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    09:47, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Россиянина с наркотиками задержали туркестанские полицейские

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    МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали гражданина России с гашишем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В дежурную часть Мактаральского районного отдела полиции поступило сообщение из таможенного поста «Атамекен» о задержании гражданина Российского Федерации по подозрению в незаконной перевозке наркотиков. Как выяснилось, подозреваемый, направлявшийся на своей автомашине марки «Даф» из Узбекистана, попытался проехать с наркотиками через границу Республики Казахстан. Однако на правонарушителя сработала служебная собака по кличке «Магистр». При обыске у иностранца полицейские изъяли вещество, похожее на наркотическое средство. Согласно экспертизе, изъятый наркотик оказался гашишем общим весом около 2 грамма.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по факту контрабанды наркотических средств направлены в суд для принятия законного процессуального решения.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Россия
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