Россиянина с наркотиками задержали туркестанские полицейские

МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали гражданина России с гашишем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Мактаральского районного отдела полиции поступило сообщение из таможенного поста «Атамекен» о задержании гражданина Российского Федерации по подозрению в незаконной перевозке наркотиков. Как выяснилось, подозреваемый, направлявшийся на своей автомашине марки «Даф» из Узбекистана, попытался проехать с наркотиками через границу Республики Казахстан. Однако на правонарушителя сработала служебная собака по кличке «Магистр». При обыске у иностранца полицейские изъяли вещество, похожее на наркотическое средство. Согласно экспертизе, изъятый наркотик оказался гашишем общим весом около 2 грамма.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» и «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по факту контрабанды наркотических средств направлены в суд для принятия законного процессуального решения.