Россиянин с коронавирусом будет лечиться в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли отправлять заболевшего коронавирусом россиянина в свою страну из Алматы на лечение, рассказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он как контактный с зараженным лицом находился в нашем провизорном госпитале. После положительных результатов анализа он переведен в инфекционный госпиталь для лечения. По нашим подходам, если мы нашли больного у себя, то он должен лечиться у нас полностью. Поэтому он сможет вернуться к себе на Родину после выписки», - пояснил он.

Он добавил, что сегодня в Алматы под провизорные госпитали переведены и переоснащены четыре стационара. Там находятся граждане, прибывшие из зон риска из первой категории, и те лица, которые ранее контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что заболевшего коронавирусом 40-летнего россиянина зарегистрировали в Алматы. Он прилетел 12 марта рейсом Краснодар – Москва – Алматы.

Напомним, в настоящее время в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.

Состояние пациентов, которые находятся в Алматы, недавно прокомментировал главврач Алматы.