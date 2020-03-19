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Россиянин с коронавирусом будет лечиться в Алматы

19 Марта 2020 12:45
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Россиянин с коронавирусом будет лечиться в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли отправлять заболевшего коронавирусом россиянина в свою страну из Алматы на лечение, рассказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Он как контактный с зараженным лицом находился в нашем провизорном госпитале. После положительных результатов анализа он переведен в инфекционный госпиталь для лечения. По нашим подходам, если мы нашли больного у себя, то он должен лечиться у нас полностью. Поэтому он сможет вернуться к себе на Родину после выписки», - пояснил он.

Он добавил, что сегодня в Алматы под провизорные госпитали переведены и переоснащены четыре стационара. Там находятся граждане, прибывшие из зон риска из первой категории, и те лица, которые ранее контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что заболевшего коронавирусом 40-летнего россиянина зарегистрировали в Алматы. Он прилетел 12 марта рейсом Краснодар – Москва – Алматы.

Напомним, в настоящее время в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.

Состояние пациентов, которые находятся в Алматы, недавно прокомментировал главврач Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Минздрав РК, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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