Россиянин с коронавирусом будет лечиться в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли отправлять заболевшего коронавирусом россиянина в свою страну из Алматы на лечение, рассказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Он как контактный с зараженным лицом находился в нашем провизорном госпитале. После положительных результатов анализа он переведен в инфекционный госпиталь для лечения. По нашим подходам, если мы нашли больного у себя, то он должен лечиться у нас полностью. Поэтому он сможет вернуться к себе на Родину после выписки», - пояснил он.
Он добавил, что сегодня в Алматы под провизорные госпитали переведены и переоснащены четыре стационара. Там находятся граждане, прибывшие из зон риска из первой категории, и те лица, которые ранее контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что заболевшего коронавирусом 40-летнего россиянина зарегистрировали в Алматы. Он прилетел 12 марта рейсом Краснодар – Москва – Алматы.
Напомним, в настоящее время в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.
Состояние пациентов, которые находятся в Алматы, недавно прокомментировал главврач Алматы.
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