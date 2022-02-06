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Россия запустила в космос военный спутник

6 Февраля 2022 16:40
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Россия запустила в космос военный спутник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля 2022 года с космодрома Плесецк (государственный испытательный космодром Минобороны России) в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы Роскосмоса, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) провел успешный старт, выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

После выхода на целевую орбиту спутник был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553».

Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц, отмечается в сообщении.

Этим запуском начата программа космических запусков России в 2022 году. Как сообщалось, первый пуск с Байконура назначен на 15 февраля 2022 года.



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#Освоение космоса   #Россия   #Мировые новости  
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Автор:

Сара Кабикызы

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