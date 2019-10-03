Россия заинтересована в оценке Касым-Жомарта Токаева в вопросах безопасности в Азии – Владимир Путин

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Российская сторона заинтересована в оценке Касым-Жомарта Токаева в вопросах обеспечения мер безопасности в Азии. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в Сочи в ходе двусторонней встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В. Путин поблагодарил К. Токаева за принятое приглашение об участии в дискуссии международного валдайского клуба.

«Для нас будет очень интересным послушать Ваше мнение, как человека, который много лет отдал дипломатической службе. Вы -человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния дел на международной арене, в сфере безопасности и создания условий безопасности в Азии для нас будут чрезвычайно полезными и интересными», - сказал В. Путин.