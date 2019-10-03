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Россия заинтересована в оценке Касым-Жомарта Токаева в вопросах безопасности в Азии – Владимир Путин

3 Октября 2019 20:26
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Россия заинтересована в оценке Касым-Жомарта Токаева в вопросах безопасности в Азии – Владимир Путин

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Российская сторона заинтересована в оценке Касым-Жомарта Токаева в вопросах обеспечения мер безопасности в Азии. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в Сочи в ходе двусторонней встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В. Путин поблагодарил К. Токаева за принятое приглашение об участии в дискуссии международного валдайского клуба.

«Для нас будет очень интересным послушать Ваше мнение, как человека, который много лет отдал дипломатической службе. Вы -человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния дел на международной арене, в сфере безопасности и создания условий безопасности в Азии для нас будут чрезвычайно полезными и интересными», - сказал В. Путин.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Безопасность, Россия,
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Автор:

Нарымбек Исмагулов

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