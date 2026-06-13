Россия вводит новый порядок пересечения границы для дипломатов ЕC

Россия с 15 июня введет уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран Европейского союза, передает Kazinform.

О новых правилах сообщили в департаменте государственного протокола Министерства иностранных дел России.

Согласно сообщению ведомства, уведомительный порядок будет распространяться на сотрудников дипломатических миссий и консульств государств — членов ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны, а также представительства Европейского союза в Москве.

Для пересечения государственной границы представителям указанных дипломатических структур потребуется заранее уведомлять российскую сторону в соответствии с установленной процедурой.

Новые требования вступят в силу 15 июня 2026 года.

В МИД РФ отметили, что соответствующая информация направлена представителям дипломатического корпуса, которых затрагивают изменения.

Ранее сообщалось, что Франция и Швейцария временно усилили пограничный контроль перед саммитом G7, который пройдет в Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Часть контрольно-пропускных пунктов уже закрыта, отменены некоторые железнодорожные рейсы, а жители приграничных районов готовятся к длительным задержкам на дорогах.