Франция и Швейцария усилили контроль на границе: закрыт 21 пункт пропуска

Франция и Швейцария временно усилили пограничный контроль перед саммитом G7, который пройдет в Эвиан-ле-Бене с 15 по 17 июня. Часть контрольно-пропускных пунктов уже закрыта, отменены некоторые железнодорожные рейсы, а жители приграничных районов готовятся к длительным задержкам на дорогах, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

До 18 июня пересечение франко-швейцарской границы будет затруднено из-за повышенных мер безопасности, связанных с проведением саммита «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бене во французском департаменте Верхняя Савойя.

Швейцарские власти закрыли 21 из 28 пунктов пропуска в кантоне Женева. Ограничения затронули и железнодорожное сообщение. До 17 июня отменено движение поездов Leman Express и TER между городами Эвиан-ле-Бен и Тонон-ле-Бен.

Для обеспечения безопасности в приграничные районы направлены дополнительные силы. По данным Федерального департамента обороны Швейцарии, поддержку полиции оказывают от 4 до 5 тысяч военнослужащих. Стоимость операции оценивается в 17,5 млн швейцарских франков.

Франция также существенно усилила меры безопасности. Для охраны саммита задействуют 6 100 жандармов и 1 400 единиц техники.

Отмечается, что усиленные проверки могут привести к значительным задержкам при пересечении границы.

Префектура Верхней Савойи рекомендовала жителям отказаться от необязательных поездок и по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Чтобы сократить неудобства для жителей приграничных районов, власти ввели специальный пропуск Pass G7. В префектуре Верхней Савойи пояснили, что документ необходимо предъявлять на контрольно-пропускных пунктах в охраняемых зонах. Получить его можно бесплатно.

Ожидается, что пропуск позволит снизить нагрузку на пункты контроля и уменьшить задержки во время проведения саммита.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что одна из специальных сессий саммита G7 будет посвящена ситуации вокруг Ирана. К обсуждению присоединятся лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Участники рассмотрят вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также перспективы переговоров с Тегераном.

По словам Макрона, на полях саммита также пройдет конференция, посвященная развитию партнерства между странами Севера и Юга. В ней ожидается участие представителей Южной Кореи, Индии, Кении и Бразилии. Кроме того, на встречу приглашены представители Китая.

G7 — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут начать совместную разработку нефти из аварийных резервов.