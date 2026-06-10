KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Россия в 12 раз повысила налоговые пошлины для мигрантов

    Госдумой РФ принят закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве. 

    Россия в 12 раз повысила налоговые пошлины для мигрантов
    Фото: 4vsar.ru

    Предусматривается повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе:

    • в 12 раз — с 4200 до 50 000 рублей — при оформлении российского гражданства;
    • в 8 раз — с 1920 до 15 000 рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;
    • в 5 раз- с 6 000 до 30 000 рублей — при оформлении вида на жительство.

    Увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые по прогнозам составят 15 млрд рублей в год. 

    Пошлины В мире Мигранты Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор