Россия в 12 раз повысила налоговые пошлины для мигрантов

Госдумой РФ принят закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Предусматривается повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе:

в 12 раз — с 4200 до 50 000 рублей — при оформлении российского гражданства;

в 8 раз — с 1920 до 15 000 рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;

в 5 раз- с 6 000 до 30 000 рублей — при оформлении вида на жительство.

Увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эти меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые по прогнозам составят 15 млрд рублей в год.