Россия ожидает 15 млрд рублей доходов от новых миграционных мер

В своем канале в социальных сетях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о том, что Россия приступит к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе:

в 12 раз — с 4200 до 50000 рублей — при оформлении российского гражданства;

в 8 раз — с 1920 до 15000 рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;

в 5 раз — с 6000 до 30000 рублей — при оформлении вида на жительство.

Планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста.

По словам Володина, все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые по прогнозам составят 15 млрд рублей в год.

— Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы РФ, уважать наши традиции, историю и культуру, — подчеркнул он.

Председатель Госдумы также отметил, что на рассмотрении Госдумы находятся 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, выезжающих в Россию для работы или учебы, будут введены дополнительные требования.