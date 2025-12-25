Россия установила квоту на вывоз зерна в 2026 году

В пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства говорится, квота распространяется на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза и будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года.

Решение направлено на предоставление возможности поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж.

Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.

Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства.

Размер квоты на вывоз зерновых культур был утвержден на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в октябре 2025 года.

Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством РФ в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.

