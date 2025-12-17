Россия усиливает контроль за доходами госслужащих и законодателей

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года. Таким образом, согласно новым правилам, контроль материального состояния указанной категории будет на постоянной основе.

Законопроект освобождает госслужащих от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах. Контроль за денежными средствами и иным имуществом чиновников сделают непрерывным.

Современные цифровые возможности позволяют в непрерывном режиме получать полную информацию. Вся информация может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон». Это дает возможность отказаться от существующей системы ежегодного контроля.

Обязательное декларирование сохраняется при возникновении конкретных оснований. Например, при совершении сделок на сумму, превышающую общий трехгодовой доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей, при поступлении на госслужбу, переходе из одного органа власти в другой или включении их в федеральный кадровый резерв.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники, депутаты и судьи Казахстана будут обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе в открытых источниках.