Россия упрощает увольнение иностранных работников

Ранее в Трудовом кодексе РФ среди оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином было установление ограничений на федеральному уровне. Теперь к этому списку добавлены и решения региональных властей.

Как пишет ТАСС, в 2025 году такие ограничения, например, вводились в Московской области, Краснодарском крае, Новгородской и Нижегородской областях, где региональными нормативными правовыми актами был установлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента, на работу в ряде сфер деятельности.

При этом работодатели, с одной стороны, рисковали получить штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности за невыполнение этих ограничений, с другой стороны, их решение об увольнении иностранного работника могло быть признанно «незаконным со всеми правовыми последствиями». Нововведение должно устранить этот пробел.

