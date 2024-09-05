Россия поддерживает запрет ввоза сахара в Казахстан автотранспортом — Арман Шаккалиев
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил о возможном запрете на ввоз российского сахара в Казахстан автотранспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Министр отметил, что инициатива была предложена Министерством сельского хозяйства и находится на рассмотрении межведомственной комиссии.
— При этом, надо иметь в виду, что у нас есть договоренности по объемам ввоза сахара. Но насколько мне известно, наша сахарная ассоциация, евразийская и российская тоже обсуждают механизмы, которые обеспечивают прозрачность и полноту реализации этих договоренностей, — сказал А. Шаккалиев.
По его словам, российская сторона также поддерживает эту инициативу.
— В рамках этих механизмов, насколько мне известно, российская сторона поддерживает запрет ввоза автотранспортом. У них также проблемы с тем, что они не видят конечную прослеживаемость поставок, откуда, с какого завода пошла продукция, соблюдается ли квота и так далее. Поэтому мы ожидаем итоги переговоров наших ассоциаций и потом будем принимать такое решение, — добавил министр.