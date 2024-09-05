Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил о возможном запрете на ввоз российского сахара в Казахстан автотранспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметил, что инициатива была предложена Министерством сельского хозяйства и находится на рассмотрении межведомственной комиссии.

— При этом, надо иметь в виду, что у нас есть договоренности по объемам ввоза сахара. Но насколько мне известно, наша сахарная ассоциация, евразийская и российская тоже обсуждают механизмы, которые обеспечивают прозрачность и полноту реализации этих договоренностей, — сказал А. Шаккалиев.

По его словам, российская сторона также поддерживает эту инициативу.