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    12:41, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Россия поддерживает запрет ввоза сахара в Казахстан автотранспортом — Арман Шаккалиев

    Арман Шаккалиев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил о возможном запрете на ввоз российского сахара в Казахстан автотранспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр отметил, что инициатива была предложена Министерством сельского хозяйства и находится на рассмотрении межведомственной комиссии.

    — При этом, надо иметь в виду, что у нас есть договоренности по объемам ввоза сахара. Но насколько мне известно, наша сахарная ассоциация, евразийская и российская тоже обсуждают механизмы, которые обеспечивают прозрачность и полноту реализации этих договоренностей, — сказал А. Шаккалиев.

    По его словам, российская сторона также поддерживает эту инициативу.

    — В рамках этих механизмов, насколько мне известно, российская сторона поддерживает запрет ввоза автотранспортом. У них также проблемы с тем, что они не видят конечную прослеживаемость поставок, откуда, с какого завода пошла продукция, соблюдается ли квота и так далее. Поэтому мы ожидаем итоги переговоров наших ассоциаций и потом будем принимать такое решение, — добавил министр.

    Теги:
    Казахстан Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции Комментарий Авто Россия Сахар
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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