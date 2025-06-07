Россия отказалась от проекта газового хаба в Турции

Решение, как сообщается, связано с несогласованными условиями. Турция настаивала на получении статуса единственного оператора по продаже российского газа, что не устроило российскую сторону.

Ранее проект рассматривался как стратегическая альтернатива поставкам в Европу после остановки «Северного потока» и приближающегося окончания транзитного соглашения с Украиной в 2024 году. Создание газового хаба на турецкой территории должно было не только сохранить доступ российского газа к европейским потребителям, но и укрепить энергетическое сотрудничество между Москвой и Анкарой.

Однако, по данным источников Bloomberg, разногласия по вопросам контроля и управления экспортом стали критическим препятствием. Турция стремилась получить не просто транзитную, а торгово-операционную роль в проекте – фактически контролируя объемы, цены и направление поставок. Это предложение, как утверждается, «Газпром» сочел неприемлемым.

Официальные лица с обеих сторон пока не дали подробных комментариев, но отказ от проекта может серьезно повлиять на планы России по переориентации экспорта газа, а также на энергетическую стратегию Турции, рассчитывавшей усилить свое положение как регионального энергетического хаба.

Эксперты отмечают, что определенный развал газовой инициативы может открыть окно возможностей для других поставщиков, а также изменить баланс сил на южноевропейском газовом рынке.

Ранее мы писали о том, что значительное энергетическое открытие за последние годы сделала Турция, так как обнаружила новое газовое месторождение в Черном море.

Автор: Акжигит Чукубаев