    00:25, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Россия намерена подключиться к железнодорожному транзиту в Армению через Азербайджан

    Россия планирует наладить транзит товаров по железной дороге в Армению через территорию Азербайджана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Аrmenpress
    Фото: Аrmenpress

    По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, российская сторона прорабатывает вопросы, связанные с организацией железнодорожных перевозок российских грузов в Армению транзитом через Азербайджан.

    — Азербайджанская сторона подтвердила возможность использования своих железных дорог для транзита российской продукции в Армению. В этом направлении у нас есть позитивные подвижки. Сейчас «Российские железные дороги» совместно с коллегами в регионе прорабатывают организационные вопросы перевозок. Поручения также даны Министерству сельского хозяйства РФ для освоения нового логистического маршрута, — отметил Оверчук.

    Ранее президент Азербайджана в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

    Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.

    Теги:
    Азербайджан Мировые новости Россия
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
