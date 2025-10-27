Россия намерена подключиться к железнодорожному транзиту в Армению через Азербайджан

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, российская сторона прорабатывает вопросы, связанные с организацией железнодорожных перевозок российских грузов в Армению транзитом через Азербайджан.

— Азербайджанская сторона подтвердила возможность использования своих железных дорог для транзита российской продукции в Армению. В этом направлении у нас есть позитивные подвижки. Сейчас «Российские железные дороги» совместно с коллегами в регионе прорабатывают организационные вопросы перевозок. Поручения также даны Министерству сельского хозяйства РФ для освоения нового логистического маршрута, — отметил Оверчук.

Ранее президент Азербайджана в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.