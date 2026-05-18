Россия намерена отказаться от бумажных строительных документов

С 2027 года в стране могут перестать принимать строительную документацию на бумаге, в частности, проектную документацию, сметы и заключения экспертизы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «РИА Новости».

Он отметил, что власти готовы перевести строительную отрасль полностью в электронный формат, чтобы ускорить цифровизацию и повысить производительность труда.

По словам вице-премьера, вся документация будет создаваться только в электронном виде. Это заставит всех переходить на программные продукты и вкладываться в технологии.

Он признал, что такой переход станет жесткой мерой для рынка, но считает ее необходимой. Власти рассчитывают, что цифровизация поможет решить одну из главных проблем отрасли — нехватку кадров.

Он также пояснил, что за последние шесть лет объем строительных работ в России вырос на 34%. Если сохранять прежнюю производительность, отрасли пришлось бы увеличивать число работников с нынешних 7 млн до 10 млн человек.

В правительстве рассчитывают к 2030 году повысить производительность труда в строительстве на 22%. Для этого планируют развивать цифровые сервисы и ИИ, сокращать сроки строительства, активнее внедрять роботов и малую механизацию, а также модернизировать строительное образование.

Он также подчеркнул, что для технологического обновления компаниям нужна стабильная прибыльность. Без инвестиций в технику и автоматизацию, повысить эффективность отрасли не получится.

Ранее сообщалось, что Трансграничный электронный документооборот между компаниями Казахстана и России открывает новые возможности для цифровизации.