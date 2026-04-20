МетаЭра и Контур запустили трансграничный ЭДО между Казахстаном и Россией

Новый маршрут для передачи электронных документов стал возможен благодаря интеграции казахстанского оператора «МетаЭра» и российского оператора «СКБ Контур». Их работа обеспечивает бесшовный оборот между странами, предоставляя своим клиентам возможность обмениваться юридически значимыми документами в режиме реального времени.

В рамках года цифровизации и ИИ, который официально объявил Глава государства, масштабирование документооборота полностью совпадает с актуальным направлением нацполитики. Процесс позволяет многократно сократить применение бумажных документов, а также ускоряет цифровизацию интеграционных процессов среди стран ЕАЭС. В этом случае перспективы ускорения торговых операций с одним из ключевых торговых партнеров Казахстана наиболее ценны для бизнеса.

— Запуск с «Контуром» — ключевой шаг в Год цифровизации. Казахстанский бизнес получает реальный инструмент для бесшовного документооборота с Россией, ускоряя экспорт и импорт, — рассказал руководитель направления трансграничного ЭДО в «МетаЭра» Дмитрий Заблоцко-Горький.

СКБ Контур — российский разработчик экосистемы для бизнеса «Контур», в которую входит более 70 решений, в том числе сервис электронного документооборота Контур.Диадок, обеспечивающий миллионам пользователей надежный обмен документами внутри России и за рубежом.

— Мы последовательно расширяем сетку трансграничного ЭДО, и подключение МетаЭры — важный этап для всего нашего сообщества. Благодаря этому проекту российские предприниматели получают еще одного надежного казахстанского партнера для обмена юридически значимыми документами без почты и печати, — резюмировал руководитель проектов международного и трансграничного документооборота в «Контуре» Дмитрий Тамеев.

Фото: «МетаЭра»

Интеграция компаний открывает казахстанскому бизнесу новые возможности:

Обмен счетами-фактурами , накладными, актами без почты и курьеров в считанные минуты;

, накладными, актами без почты и курьеров в считанные минуты; Экономия до 88% на логистике и хранении бумажных документов: годовая выгода для среднего бизнеса — от 4–5 млн тенге;

на логистике и хранении бумажных документов: годовая выгода для среднего бизнеса — от 4–5 млн тенге; Безопасность: подлинность каждой электронной подписи контрагента из РФ подтверждается квитанцией;

подлинность каждой электронной подписи контрагента из РФ подтверждается квитанцией; Возможность интеграции с 1С и другими учетными системами для автоматизации бизнес-процессов.

«МетаЭра» — резидент Astana Hub в Казахстане с января 2025 года, уверенно укрепляющий лидерство в трансграничном ЭДО. Ранее компания уже запустила ТЭДО с Беларусью — первый в Казахстане проект такого уровня, — и теперь расширяет границы: в ближайшей перспективе масштабирование на все страны ЕАЭС и основных торговых партнеров Казахстана.