Россия может внедрить систему проверки возраста интернет-пользователей

Министерство цифрового развития России рассматривает возможность внедрения механизмов возрастной идентификации на онлайн-платформах для повышения безопасности несовершеннолетних пользователей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума, передает собственный корреспондент Kazinform в Москве.

По словам министра, одним из актуальных направлений регулирования цифровой среды становится интеграция инструментов подтверждения возраста непосредственно в онлайн-сервисы. Он отметил, что ряд европейских государств уже вводит более строгие ограничения для защиты детей в интернете.

В качестве примера рассматривается опыт платформы Roblox, которая в начале года внедрила систему проверки возраста пользователей. Нововведение направлено на защиту несовершеннолетних и предусматривает ограничения на общение для детей младше 13 лет.

Эксперты отмечают, что возрастная идентификация может способствовать более эффективной защите детей от нежелательного контента и рисков цифровой среды. В то же время они обращают внимание на ряд сложностей, связанных с внедрением подобных систем. Среди них — обеспечение защиты персональных данных, предотвращение утечек информации, необходимость модернизации инфраструктуры и риск обхода ограничений через сторонние аккаунты. Кроме того, часть популярных среди российских пользователей цифровых платформ зарегистрирована за рубежом, что также может осложнить применение единых требований к возрастной идентификации.

Как отмечают эксперты, разработка и запуск системы проверки возраста пользователей в России займут от одного до трех лет и потребуют крупных инвестиций.

Ранее сообщалось, что Meta внедрит новую систему проверки возраста.

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