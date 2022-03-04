Новости
Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах
4 Марта 2022 01:43
Поделиться:
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной, достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Новости по темеНачался второй раунд переговоров России и Украины Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области МИД окажет помощь компаниям РК при задержке транспортировки грузов и товаров
В. Мединский отметил, что на переговорах стороны обсудили три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.
Напомним, состоялся второй раунд переговоров делегации РФ и Украины в Беловежской пуще. Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Третий репатриационный рейс с гражданами РК вылетел из Украины
- Начался второй раунд переговоров России и Украины
- Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
- Нового президента избрали в Армении
- МИД окажет помощь компаниям РК при задержке транспортировки грузов и товаров
- Эвакуация граждан РК из Украины: телефоны «горячей линии» посольства и МИД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн