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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах

4 Марта 2022 01:43
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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной, достигнута договоренность о гуманитарных коридорах для населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В. Мединский отметил, что на переговорах стороны обсудили три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Напомним, состоялся второй раунд переговоров делегации РФ и Украины в Беловежской пуще. Первый раунд переговоров прошел в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.

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#Россия   #Украина   #Мировые новости   #Политика  
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