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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2022, 18:12
Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации

СТАМБУЛ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Россия и Украина завершили очный раунд переговоров в Стамбуле, они прошли конструктивно. Об этом заявил журналистам во вторник глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», - отметил он. Как заявил Мединский, Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.

Российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны, сообщил Мединский.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ», - отметил он.

При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе, сказал Мединский.

Также Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства.


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