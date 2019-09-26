России интересен опыт Казахстана по поддержке и защите бизнеса – бизнес-омбудсмен Борис Титов

УФА. КАЗИНФОРМ – Казахстан достиг значительных результатов в вопросах поддержки и защиты бизнеса. Об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сегодня в ходе V Форума стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с интересом смотрим на тот опыт, который есть в Казахстане. Прежде всего, в области уголовного права, - сказал Б.Титов. – Это очень богатый опыт. Сегодня Россия проводит работу по сокращению административных регуляторных требований к бизнесу. Казахстан эту работу уже провел. И от миллионов требований, которые были раньше, сейчас их количество доведено до тридцати с небольшим тысяч».

«Это была серьезная большая работа и надо отдать должное Правительству, «Атамекену» и Уполномоченному по защите прав предпринимателей Казахстана в том, что эта работа была сделана. Мы очень верим, что так же эффективно будет реализовано в России и опыт Казахстана в этом смысле нам очень полезен», - заключил он.

В рамках сессий форума бизнес-омбудсмены стран-участниц ШОС и БРИКС поделились опытом работы по вопросам поддержки и защиты бизнеса. Казахстанскую сторону представлял заместитель руководителя Аппарата по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко, который проинформировал участников дискуссии о мерах, принимаемые в Казахстане для правовой защиты бизнеса.

Он отметил, что данная работа осуществляется Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана (бизнес-омбудсменом) и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен».

«С момента назначения бизнес-омбудсмена в феврале 2016 года рассмотрено свыше 17 тыс. обращений», - сказал О.Савеленко.

«Все системные проблемы бизнеса сведены в единый Реестр, он включает более 600 вопросов, - отметил он. - На сегодня 454 проблем уже разрешены, что составляет 74%. На стадии решения – 46 вопросов, порядка 7,5%, на обсуждении с госорганами – 112, что составляет 19,6%».

Представитель института сообщил, что в рамках взаимодействия с российским бизнес-омбудсменом, налажен информационный обмен по вопросам защиты бизнеса, оказывается содействие в привлечении к ответственности лиц, совершивших противоправные действия в отношении предпринимателей и возврате их имущества (товаров, денежных средств и др.), а также принимаются меры по досудебному урегулированию споров.

Автор: Нарымбек Исмагулов