15:48
30 Июня 2022 14:45
Рощу Баума благоустроят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы готовит большой проект по благоустройству рощи Баума на 150 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жительница Турксибского района на встрече с акимом попросила сделать площадку для зарядки в роще Баума.
«Я хочу сказать, что по роще Баума мы готовим большой проект. Там будет предусмотрено, я надеюсь, все необходимое для разминок и скандинавской ходьбы. Проложим тропинки и выстроим инфраструктуру вдоль БАКа. Проект будет. Со следующего года начнем реализацию», – ответил аким города Ерболат Досаев.
Аким добавил, что на территории рощи Баума готовится большой проект на все 150 гектаров.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы.
Читайте также
Лента новостей
15:40
15:38
15:34
15:23
15:13
15:02
15:00
14:45
14:34
14:26
14:20
14:18
14:07
13:58
13:46
13:40
13:19
13:06
13:02