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Рощу Баума благоустроят в Алматы
30 Июня 2022 14:45

Рощу Баума благоустроят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы готовит большой проект по благоустройству рощи Баума на 150 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Турксибского района на встрече с акимом попросила сделать площадку для зарядки в роще Баума.

«Я хочу сказать, что по роще Баума мы готовим большой проект. Там будет предусмотрено, я надеюсь, все необходимое для разминок и скандинавской ходьбы. Проложим тропинки и выстроим инфраструктуру вдоль БАКа. Проект будет. Со следующего года начнем реализацию», – ответил аким города Ерболат Досаев.

Аким добавил, что на территории рощи Баума готовится большой проект на все 150 гектаров.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы.


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Автор:
Корреспондент
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