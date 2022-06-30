30 Июня 2022 14:45

Рощу Баума благоустроят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы готовит большой проект по благоустройству рощи Баума на 150 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Турксибского района на встрече с акимом попросила сделать площадку для зарядки в роще Баума.

«Я хочу сказать, что по роще Баума мы готовим большой проект. Там будет предусмотрено, я надеюсь, все необходимое для разминок и скандинавской ходьбы. Проложим тропинки и выстроим инфраструктуру вдоль БАКа. Проект будет. Со следующего года начнем реализацию», – ответил аким города Ерболат Досаев.

Аким добавил, что на территории рощи Баума готовится большой проект на все 150 гектаров.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы.