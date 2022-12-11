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Роналду не сдержал слез после вылета Португалии с ЧМ-2022

11 Декабря 2022, 00:30
Роналду не сдержал слез после вылета Португалии с ЧМ-2022

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения своей сборной от Марокко в четвертьфинале чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 и сенсационно вышла в четвертьфинал ЧМ.

37-летний Роналду начал этот матч на скамейке запасных и вышел на замену в начале второго тайма. Но он не смог помочь своей команде избежать поражения. Он в спешке покинул поле после финального свистка и расплакался в подтрибунном помещении. Эмоциональная реакция форварда попала на видео.

Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Несмотря на то, что Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и становился чемпионом Европы-2016, у него нет ни одной медали ЧМ.

Фото: ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES


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