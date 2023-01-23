Роман Василенко встретится с руководством Совета Европы и ПАСЕ

23 Января 2023, 15:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-25 января 2023 года состоится визит заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в город Брюссель (Бельгия) и Страсбург (Франция). Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках рабочего визита в Брюссель запланирован ряд двусторонних встреч с высокими представителями европейских институтов. В Страсбурге, в рамках проведения зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, планируются встречи с руководством Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы», - сказал Айбек Смадияров.

Спикер уточнил, что среди основных задач визита – обзор всего спектра казахстанско-европейских отношений, обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, а также ознакомление европейских партнёров с ходом реализации политических реформ в стране, с итогами президентских выборов и подготовкой к предстоящим выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, запланированным на 19 марта 2023 года.