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Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел РК

27 Января 2022 09:49
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Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Василенко Роман Юрьевич назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Кроме того, Указом Главы государства Василенко Роман Юрьевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике.

Василенко Роман Юрьевич родился 14 августа 1972 года в городе Шымкенте. Окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных сил Российской Федерации (1994). Переводчик-референт, специалист в международно-правовой области.

Свою трудовую деятельность начал в качестве старшего специалиста международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан. Работал также в Канцелярии Премьер-Министра РК, секретариате Государственного секретаря РК, а также Многофункциональном научно-аналитическом и гуманитарно-просветительском государственном учреждении «Назарбаев центр».

В МИД РК являлся послом по особым поручениям, председателем Комитета международной информации. В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. С 2016 по 2019 годы работал заместителем министра иностранных дел РК.

До назначения был Послом Казахстана в Словакии.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет английским, французским и вьетнамским языками.

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#МИД РК   #Президент Казахстана   #Назначения  
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