Роман Василенко и Джеймс Клеверли провели переговоры в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.

В рамках визита стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональные и международные повестки дня, подчеркнули важность развития политического диалога между Казахстаном и Великобританией.

«Сотрудничество с Великобританией является важным приоритетом в многовекторной внешней политике Казахстана и носит статус стратегического партнерства. На протяжении более 30 лет дипломатических отношений между двумя странами налажено конструктивное политическое взаимодействие. Сегодня мы открываем новую главу и наполняем партнерство конкретным содержанием», - сказал Роман Василенко во время брифинга для журналистов по итогам переговоров.

«Мы с министром Великобритании завершили наши переговоры, обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-британских политических торговых отношений, обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня», - добавил Роман Василенко.

В свою очередь, Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания уважает Казахстан в качестве независимой и суверенной страны,

«Казахстан строит свое будущее с самого первого дня своей независимости. Мы - одни из трех подписантов Будапештского протокола, мы понимаем, что Казахстан отказался от своего огромного ядерного потенциала взамен на свою суверенность, Казахстан показывает свое лидерство в вопросах ядерной безопасности. Это очень важная глава для Казахстана. Я высоко ценю приверженность вашего Президента в различных реформах», - отметил Джеймс Клеверли.

Чего ожидать от визита высокопоставленного британского дипломата и какой сегодня уровень казахстанско-британского взаимодействия, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ» в Лондоне.