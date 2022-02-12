+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

12 Февраля 2022 18:22
Поделиться:
Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
В Туркменистане пройдут выборы Президента Амирбек Оспанбеков назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте Очень важно не потерять потенциал в виде кадров в сфере цифровизации – эксперт

В ходе встречи с Главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

В рамках визита Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Туркменистан   #Сотрудничество  
Поделиться:
Новости по теме
Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
В Туркменистане пройдут выборы Президента
Амирбек Оспанбеков назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте
Очень важно не потерять потенциал в виде кадров в сфере цифровизации – эксперт
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
4 В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
5 Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
6 Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Читайте также
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Президент обозначил программный подход к назревшим реформам - сенатор Едил Мамытбеков
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив