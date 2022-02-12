Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи с Главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

В рамках визита Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.