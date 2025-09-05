РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Роман Скляр встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером

    В рамках Восточного экономического форума первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    Роман Скляр встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером
    Фото: primeminister.kz

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, включая вопросы поставок, транзита и переработки газа, а также расширение инфраструктурного взаимодействия.

    Особое внимание было уделено вопросам повышения энергетической безопасности на базе долгосрочных взаимоотношений сторон.

    Роман Скляр подчеркнул стратегический характер партнерства с ПАО «Газпром», отметив важность синхронизации усилий для устойчивого развития энергетических рынков Центральной Азии и Евразийского пространства.

    В свою очередь, руководитель ПАО «Газпром» подтвердил заинтересованность российской стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию взаимовыгодных проектов и поддерживать регулярный диалог.

    Теги:
    Правительство РК Роман Скляр Россия Газ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают