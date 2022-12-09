Роман Скляр: Восхищаюсь жителями Экибастуза

9 Декабря 2022, 09:41

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в Экибастузе сняли режим чрезвычайной ситуации местного значения. Он продлился десять дней. Режим ЧС ввели после аварии на теплосетях, из-за которой жители 22% городских многоэтажек сменили домашнюю одежду на пуховики. С конца ноября в Экибастузе устранили 15 крупных повреждений на теплосетях, в первые дни вернули тепло в большую часть многоквартирных домов. Однако другая часть оставалась без тепла более недели.Сразу после аварии в Экибастузе организовали оперативный штаб, где координировали восстановление теплоснабжения. С 1 декабря его возглавил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр. В эксклюзивном интервью Pavlodarnews.kz он оценил работу штаба в дни ЧС, рассказал, насколько восхищен экибастузцами, и предположил, может ли ситуация повториться. Об этом передает МИА «Казинформ».

- Как вы оцениваете работу оперативного штаба?

– Я удовлетворен тем, что мы сделали за последние дни: крупные и градообразующие предприятия, волонтеры, представители других областей, которые прибыли сюда на время восстановительных работ.

В шесть утра 7 декабря мы подключили последние шесть подъездов жилого комплекса по улице Машхура Жусупа, 52. Подали тепло в каждую квартиру. Поэтому подрядные организации и в целом штаб задачу выполнили.

- Экибастуз в эти дни стал местом притяжения многочисленных СМИ, блогеров. Как только не называли и не описывали ситуацию. Вы сами ходили по домам. Какие сделали выводы, услышав людей и поговорив с ними?

– Хотел бы выразить особое восхищение простыми жителями, в квартиры которых мы заходили. В доме по улице Шешембекова одна пенсионерка открыла дверь, я спрашиваю: какая температура в квартире? Она отвечает, что в коридоре +5°C, а в комнате +10°C. Я говорю: «Сколько дней вы в таком холоде? Может быть, переедете в пункт обогрева? Полиция охраняет район, все нормально будет». Она отвечает, что не может, будет смотреть, вдруг подключение начнется, должна быть дома. Я спросил, привезти ли ей масляный радиатор, ведь +10°C – достаточно холодно. Она говорит: «Мне сказали его не включать, потому что может отключиться электроэнергия». Такая дисциплинированная женщина. Через два дня мы посетили ее опять, в квартире было уже тепло.

Мы заходили в разные квартиры, и абсолютное большинство терпели, относились с пониманием. За это мы им очень благодарны.

Я восхищаюсь теми мужчинами, которые работают на промышленных предприятиях, они добровольно выходили отогревать наружные теплотрассы. Имея некоторые навыки, ремонтировали свои дома с первых же дней.

- Сколько всего в Экибастузе многоэтажных домов и сколько из них остались без теплоснабжения? Какая сейчас ситуация?

– В Экибастузе 689 многоэтажек. В начале, когда выявились многочисленные порывы на теплосетях, проблемы с теплоснабжением имели 149 домов. За три дня в 79 домов тепло вернулось: кто-то успел слить воду, и сделал это в правильном порядке, кто-то не слил, но там вернули теплоноситель, отремонтировав теплотрассу. В оставшихся 70 домах теплоснабжение восстанавливали в течение еще пяти-шести дней.

Детсады и школы, где успели слить воду, потом смогли быстро подключить.

В Экибастузе около пяти тысяч индивидуальных жилых домов. Более четырех тысяч из них имеют централизованное теплоснабжение. Это, конечно, хорошо. Но есть понятие «растянутости коммуникаций». Трубы небольшого диаметра быстро перемерзают. Более 150 домов оставались без теплоснабжения. К сожалению, около 40 из них еще возвращают к подаче тепла.

В двух 20-подъездных больших жилых комплексах по улице М. Жусупа, 52 и Сатпаева, 8 в семи подъездах еще не функционирует система канализации и водоснабжения. То есть все внутренние коммуникации замерзли.В ближайшие дни эту работу завершат.

Несколько разбалансирована система теплоснабжения, есть пониженные параметры по жилым комплексам, которые в начале не пострадали. До 15 декабря все изъяны и дефекты будут устранены.

- Как думаете, почему у людей сложилось мнение, что в Экибастузе произошел апокалипсис?

– Конечно, масштабы аварии не стоит преуменьшать. Пострадали три микрорайона. Но в целом, в городе сохранился теплорежим, пусть и на пониженных параметрах. Станция работает.

Комитет энергетического надзора дает предварительную причину аварии. Она нестандартна: станция одноразово выдала в сеть повышенное давление. Увеличили примерно на 40% давление в сети. То есть было принято технически неверное решение. И это привело к трем крупным авариям на магистралях, которые сильно разорвало, 70 мелких порывов. Мы видели, в том числе в соцсетях, так называемые гейзеры. И создавалась такая картинка, что мерзнет весь город.

Повторюсь, это крупнейшая авария: 70 наиболее проблемных домов – это 5 100 квартир, в них проживают около 13 тысяч человек.

<…> Выдавая пресс-релиз от штаба два раза в день, мы публиковали корректную информацию. Наверное, многие находились в плену различных фейков – осознанно или неосознанно их тиражировали.

Я ни в коем случае не обвиняю жителей, но многие СМИ писали, что оперштаб якобы обманывает население. Бог с ним, что оперштаб обманывает или не обманывает, но люди, которые день и ночь работали на этих объектах, были крайне расстроены. Поверьте, в этом не было никакого смысла:если не проведено тепло в каждую квартиру по стоякам, мы этого и не писали. Однако павлодарские СМИ всегда выдавали корректную информацию, мы все вам очень признательны!

- Ситуация в Экибастузе обнажила много проблем. В том числе взаимодействие КСК, которые вовремя не слили воду, отношения самих горожан, ответственность монополистов. Оценку действиям всех причастных к трагедии дадут правоохранительные органы. Но как быть дальше?

– В Экибастузе есть КСК, в которых 20-30 домов и всего несколько сантехников. Когда поступила команда от «Теплосетей» слить воду во избежание размораживания внутренних коммуникаций, кто-то выполнил, кто-то нет. Теперь говорят, что не вовремя дали эту команду. По тому, как ликвидировали ЧС, как повели себя коммунальные службы, самим КСК нужно сделать соответствующий вывод.

Некоторые дома, где работали и сами жильцы, которые пришли в подвал, максимально профессионально слили воду, подключали в течение дня. Может быть, необходимо было заменить на первом этаже несколько батарей и все. Но в некоторых домах спецбригады меняли стояки и радиаторы на всех девяти этажах. Это очень тяжелый труд.

Я не обвиняю жильцов этих комплексов. Просто обращаюсь к ним, что необходимо сделать соответствующие выводы: наладить работу своих объединений собственников имущества или КСК. В каждом доме должен быть свой сантехник, который знает состояние инженерных сетей, и в случае аварии он должен незамедлительно принимать правильные решения, чтобы не было такой чрезвычайной ситуации.

Конечно, горожане не виноваты. Первопричина – теплоэнергоцентраль, которая получила множественные порывы, не смогли их физически вовремя устранить. Экибастуз – единственный город в стране, где теплосеть проходит вместе с подводящими сетями водоснабжения. И когда остановилась подача тепла – прекратилась подача воды. Пока дом был без тепла, у многих лопнула система канализации. То есть массу неудобств получили люди.

Будут приняты необходимые меры, уроки будут извлечены из этой ситуации.

- На ваш взгляд, насколько слаженно сработали службы?

– Восстановительные работы начались сразу, с момента аварии. Однако крупные компании – ГРЭС-1, ГРЭС-2, разрезы «Богатырь», «Восточный», «Бозшаколь», «KEGOG» и другие – были распределены на секторы 1 декабря. Каждый получил свой участок, в помощь им пришли соответствующие коммунальные службы.

Первые руководители предприятий работали в штабе и постоянно находились на своих объектах. Они ходили по квартирам, организовывали горячее питание, решали другие вопросы. Если необходимо было что-то по электрике решить, электрик, например, того же разреза «Богатырь» приходил и занимался. Развернули полевые кухни. Естественно, свою работу выполняли органы ЧС.

В микрорайоне 5А пять дней никто не мог начинать ремонтировать теплоузлы из-за технологических причин. Невозможно было подать горячую воду из-за порыва на трубах, потом не хватало сетевой воды – был сильный расход. В соцсетях мы призвали горожан прекратить несанкционированно сливать воду в канализацию. Проведя определенную работу с КСК, стабилизировали положение и только 2 декабря приступили к работам в данном микрорайоне.

Волонтеры оказывали необходимую помощь горожанам, наиболее активной была партия «AMANAT».

С первых дней развернули 15 пунктов обогрева, где горожане могли постоянно находиться, переночевать. Но как я говорил, им приходилось возвращаться в свои квартиры, когда меняли радиаторы.

Это было серьезным испытанием для всех. Тот случай, когда всем миром решали этот вопрос. Службы жизнеобеспечения сработали на 100%, выше своих возможностей.

Я восхищаюсь тем, что они сделали. Мы видели, как один сварщик в подвале лег на бок в воду – ему нужно было заварить свищ в тепловом узле. Он вышел оттуда мокрый, потом меняли одежду, и он наверняка простудился. Таких людей много. И сами жители выходили, люди мерзли, но не шли греться, а работали, и работали хорошо.

- Многие опасаются, что в итоге виновным окажется рядовой сотрудник. Было очень много обсуждений по поводу ответственности монополиста.

– Есть закон, который обязывает монополиста выдавать качественную услугу потребителю. Монополист, например, не может просто взять и прекратить свою деятельность, по тем или иным причинам перепрофилировать, условно, организовать какое-то другое производство на этой станции на свое усмотрение. Он должен доказать, если у него действительно низкий тариф.

Потребителям все равно, кто допустил ту или иную ошибку. Он оплачивает услугу. Если монополист технически в очень слабом положении и не может предоставить ту самую услугу, это его проблема, а не потребителя.

Что послужило причиной аварии? Ошибка персонала или вина акционера – покажет следствие. Хочу заверить вас: никто от ответственности не уйдет.

- Когда мы узнаем результаты расследования?

- Результаты будут представлены после тщательного расследования. Думаю, не стоит его торопить. Никто информацию скрывать не собирается.

- Нередко в эти дни шли разговоры о том, чтобы восстанавливать альтернативные источники энергии…

- Теоретически все можно сделать. Котельные могут работать на различных видах топлива. Все зависит от стоимости: готовы ли вы платить за качественный теплоноситель, который на дизельном топливе работает? Когда у нас придет в северные регионы газ, готовы ли мы ставить его в каждом доме и отапливать газом? Наверное, ответ очевиден…

ТЭЦ, которая сейчас работает, нужно модернизировать, расширять мощность. Город растет, и это не может не радовать: строятся новые промышленные предприятия, появляются новые потребители. И все-таки единый теплоэнергоисточник в нашем суровом климате необходим. Необходима модернизация тепловых сетей.

- Что главное вы извлекли из случившейся в Экибастузе аварии?

- Если не считать причины, которые привели к аварии, то самое главное – четкая организация работ по ликвидации последствий ЧС. Какой бы крупной ни была авария, должен быть общий четкий алгоритм ее ликвидации: кто и как должен действовать в конкретной чрезвычайной ситуации. Потому что от этого зависит все.

Ликвидировать последствия коммунальных аварий мы должны в кратчайшие сроки и качественно.

Признаю, что возврат тепла в многоэтажный дом в течение пяти - десяти дней – это очень большой срок. Если что-то подобное случится, мы должны знать, что делать. Слить воду – элементарное, что приходит в голову.

Несмотря на то, что режим ЧС снят, работы будут продолжены. В двух жилых комплексах восстанавливаем системы водоснабжения и канализации, осталось 40 частных домов, в которые теплоноситель еще не заведен, но работы продолжаются. Но в целом угрозы для устойчивого теплоснабжения в городе нет. И я очень надеюсь, что коммунальные службы отработают качественно.

- Спасибо за интервью!









Фото Валерия Бугаева и Есенжола Исабека















