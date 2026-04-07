Роман Скляр провел встречу с Статс-министром иностранных дел ФРГ
Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с Статс-министром иностранных дел по делам Европы МИД ФРГ Гюнтером Крихбаумом, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, были рассмотрены вопросы координации совместных усилий, направленные на укрепление диалога между Казахстаном и Германией.
Собеседники выразили готовность к продолжению тесного сотрудничества в формате «Центральная Азия – Германия» и других международных площадок.
В завершение встречи германский дипломат поблагодарил за теплый прием и подтвердил готовность для дальнейшего расширения партнерства между двумя странами.
