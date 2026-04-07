Тренды:
    21:21, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Роман Скляр провел встречу с Статс-министром иностранных дел ФРГ

    Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с Статс-министром иностранных дел по делам Европы МИД ФРГ Гюнтером Крихбаумом, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Роман Скляр провел встречу с Статс-министром иностранных дел ФРГ
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Кроме того, были рассмотрены вопросы координации совместных усилий, направленные на укрепление диалога между Казахстаном и Германией.

    Собеседники выразили готовность к продолжению тесного сотрудничества в формате «Центральная Азия – Германия» и других международных площадок.

    В завершение встречи германский дипломат поблагодарил за теплый прием и подтвердил готовность для дальнейшего расширения партнерства между двумя странами.

    Роман Скляр провел встречу с Статс-министром иностранных дел ФРГ
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Ранее мы писали о том, что казахстанско-немецкое сотрудничество в горнодобывающей отрасли обсудили в Германии.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
