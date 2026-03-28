Казахстанско-немецкое сотрудничество в горнодобывающей отрасли обсудили в Германии

Как отметили представители немецкой компании Siemag Tecberg, Казахстан был выбран в качестве целевого рынка благодаря значительному деловому потенциалу горнодобывающей промышленности. Компания Siemag Tecberg занимает ведущее место на международном рынке и специализируется на разработке, производстве и поставке высокотехнологичного шахтного подъемного оборудования.

В ходе дискуссии четко обозначены растущие возможности немецкого бизнеса в следующих областях: модернизация и расширение горнодобывающих операций, спрос на передовые, эффективные и устойчивые технологии, локализация, сервис и долгосрочное партнерство, государственные промышленно-инвестиционные проекты.

В свою очередь ценные рыночные и инвестиционные данные о нашей стране были предоставлены компанией Kazakh Invest, представленной на встрече Сайраном Байжахановым и Генеральным консульством Республики Казахстан в лице Рустема Иссабаева, что позволило немецкой стороне получить практические рекомендации по выходу на отечественный рынок, инструментам поддержки и возможностям сотрудничества.

Фото: Kazinform

Казахстанская сторона предложила немецким машиностроителям рассматривать Казахстан не только в качестве рынка сбыта, но и базы для размещения своего производства. Отдельно отмечены наличие доступной электроэнергии, квалифицированных трудовых ресурсов, преференций в рамках свободных экономических зон и индустриальных парков.

Как отметили участники встречи, подобные мероприятия дают четкие импульсы для укрепления делового взаимодействия и расширения промышленного сотрудничества ФРГ и Казахстана.

