    17:42, 28 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанско-немецкое сотрудничество в горнодобывающей отрасли обсудили в Германии

    В офисе немецкой компании в Хайгер-Калтейхе состоялось заседание руководящего комитета, основным акцентом которого было развитие сотрудничества с Республикой Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: primeminister.kz

    Как отметили представители немецкой компании Siemag Tecberg, Казахстан был выбран в качестве целевого рынка благодаря значительному деловому потенциалу горнодобывающей промышленности. Компания Siemag Tecberg занимает ведущее место на международном рынке и специализируется на разработке, производстве и поставке высокотехнологичного шахтного подъемного оборудования.

    В ходе дискуссии четко обозначены растущие возможности немецкого бизнеса в следующих областях: модернизация и расширение горнодобывающих операций, спрос на передовые, эффективные и устойчивые технологии, локализация, сервис и долгосрочное партнерство, государственные промышленно-инвестиционные проекты.

    В свою очередь ценные рыночные и инвестиционные данные о нашей стране были предоставлены компанией Kazakh Invest, представленной на встрече Сайраном Байжахановым и Генеральным консульством Республики Казахстан в лице Рустема Иссабаева, что позволило немецкой стороне получить практические рекомендации по выходу на отечественный рынок, инструментам поддержки и возможностям сотрудничества.

    Казахстанская сторона предложила немецким машиностроителям рассматривать Казахстан не только в качестве рынка сбыта, но и базы для размещения своего производства. Отдельно отмечены наличие доступной электроэнергии, квалифицированных трудовых ресурсов, преференций в рамках свободных экономических зон и индустриальных парков.

    Как отметили участники встречи, подобные мероприятия дают четкие импульсы для укрепления делового взаимодействия и расширения промышленного сотрудничества ФРГ и Казахстана.

    Ранее агентство Kazinform рассказывало, что в Германии вводят прозрачный кредитный рейтинг. Новая система затронет миллионы жителей Германии и может изменить доступ к кредитам, аренде жилья и другим повседневным услугам.

    Арнур Рахимбеков
