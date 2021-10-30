Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы «Ауыл - ел бесігі» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр побывал в пяти сельских населенных пунктах Павлодарской области, где в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» налажена дорожная инфраструктура и отремонтированы социальные объекты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В этом году в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» в Павлодарской области приступили к обновлению инфраструктуры сразу в 22 сельских населенных пунктах с общим населением более 25 тысяч человек. Большую часть из 70 запланированных проектов уже завершили. В ходе реализации госпрограммы применен комплексный подход, ремонтом и восстановлением охвачено все самое необходимое для сельчан.

Рабочая поездка Р. Скляра началась с села Кызылжар в Иртышском районе, где он посетил дом культуры, открытый в результате реконструкции бывшего здания Научно-исследовательского института сельского хозяйства. Также Роман Скляр побывал в местной школе, где отремонтировали актовый и спортивный залы, столовую. Кроме того, благодаря реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» в Кызылжаре расширено и заасфальтировано 9 внутрипоселковых дорог общей протяженностью более 5 километров.

Инспектируя объекты в селе Приреченское Актогайского района заместитель Премьер-Министра изучил качество капитального ремонта в общеобразовательной школе. За счет госпрограммы здесь привели в порядок кровлю, фасад здания, столовую, спортзал и другие внутренние помещения. Кроме того, местные жители смогут пользоваться обновленными дорогами — в селе провели средний ремонт 5 улиц.

В селе Новочерноярка Павлодарского района презентовали обновленный дом культуры, где благодаря модернизации на 240 мест в комфортных условиях будут заниматься воспитанники трех танцевальных кружков, вокальной группы и волонтерского клуба, аналогичная работа проведена в библиотеке. Капремонт выполнили и в местной школе, где учится более 500 детей. Кроме того, в Новочерноярке заасфальтировали четыре улицы, протяженность которых составляет более 4 км.

В селе Заря Павлодарского района благодаря проекту «Ауыл – ел бесігі» появилось полноразмерное футбольное поле. Заниматься спортом на нем смогут все желающие жители населенного пункта. Также здесь провели ремонт в доме культуры и местной школе.

Побывал Роман Скляр и в селе Ямышево района Аккулы. В этом году здесь построили дом культуры и привели в порядок более 5 км внутрипоселковых дорог.







































