Роман Скляр обсудил совместные с Германией проекты по охране окружающей среды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел очередную онлайн-встречу с руководителями германских компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт главы Кабмина.

Темой встречи стали двусторонние экономические проекты в области охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Германскую сторону представили Оливер Гермес — председатель Восточного комитета германской экономики и Бергер Мигель — государственный секретарь Министерства иностранных дел ФРГ.

В онлайн-встрече приняли участие порядка 100 ведущих германских компаний, среди которых «Siemens», «BASF», «Henkel AG & Co. KgaA», «WILO SE», «LLP C.Spaarmann», «Becker Mining Europe GmbH», «Svevind Energy GmbH», «Robert Bosch».

В своем выступлении Роман Скляр отметил успешное сотрудничество в вопросах реализации совместных проектов в сферах промышленного производства, машиностроения, энергетики, возобновляемых источников энергии и др., а также выразил готовность казахстанской стороны в налаживании сотрудничества по вопросам экологии и природных ресурсов.

Германские компании были приглашены к сотрудничеству в таких отраслях как борьба с изменением климата, утилизация отходов, борьба с экологической катастрофой, связанной с осушением Аральского моря, а также по вопросам питьевого водоснабжения.

В завершение встречи состоялась дискуссия, во время которой участники обсудили меры по реализации данных вопросов.