Роман Скляр обсудил сотрудничество в сфере недр с главами германских компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр провел онлайн-встречу с руководителями крупных германских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мероприятие посвящено углублению казахстанско-германского сотрудничества в сфере недропользования и геологии.

В онлайн-встрече приняли участие руководители и представители более 100 ведущих германских компаний, среди которых — Volkswagen, Siemens, Linde, Schaeffler, Knauf, Lufthansa, SMS group, DMT и др.

В своем выступлении заместитель Премьер-Министра Роман Скляр проинформировал партнеров из Германии о реформах Правительства Казахстана в области геологии и недропользования в целях повышения конкурентоспособности, создания рыночных условий инвесторам, повышения профессионального и технологического уровня отрасли.

Р. Скляр отметил, что в условиях посткризисного развития особое внимание будет уделяться вопросам диверсификации экономики и созданию новых индустриальных производств. Активная работа в данном направлении ведется в рамках Межправительственного соглашения «О партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах между Казахстаном и Германией», подписанного 8 февраля 2012 г. в рамках визита Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в ФРГ.

Инвестиционный потенциал в сфере ГМК презентовали заместители акимов Павлодарской и Карагандинской областей. Участие приняли руководители министерств индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, комитета по инвестициям МИД и АО «НК «KAZAKH INVEST».

Германскую сторону представил Михаэль Хармс — управляющий директор Восточного комитета германской экономики. Он отметил важность усиления двусторонних экономических связей в сырьевом сотрудничестве, реализации совместных проектов по производству и переработке продукции. Уполномоченный Правительства ФРГ по сырьевому сотрудничеству Томас Гэкле также подчеркнул актуальность торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран.

Особое внимание перспективам участия в развитии ГМК в Казахстане уделили представитель Федерации германской промышленности (BDI) Маттиас Вахтер, управляющий директор «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH» Франц-Йозеф Пауз и глава представительства ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис.

В завершение состоялась дискуссия в формате «вопрос-ответ», где участники обсудили ход реализации практических вопросов, достигнута договоренность продолжить регулярное проведение подобных встреч в будущем.