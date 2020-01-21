Роман Скляр обсудил привлечение прямых инвестиций в Казахстан с бизнесменами ФРГ

ДОРТМУНД. КАЗИНФОРМ – В германском городе Дортмунд прошли встречи заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с представителями немецкого бизнеса. Во встрече приняли участие руководители более 40 немецких компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

«Опыт двусторонних отношений показывает, что Германия – это надежный партнер. Мы не стоим на месте и совместно с в ами хотим найти новые возможности для расширения и развития сотрудничества по всем направлениям. В Казахстане уже работают более 1000 предприятий с участием германского капитала» , - отметил в своем выступлении Р. Скляр.

Замглавы Правительства подробно остановился на возможностях развития динамичного бизнес-сотрудничества между двумя странами, обсуждении конкретных вопросов по привлечению немецких инвестиций, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, сельском хозяйстве и других не менее важных направлениях для казахстанской экономики.





В свою очередь, о важности интенсификации взаимовыгодного сотрудничества двух стран рассказал Оливер Гермес – председатель правления Восточного комитета германской экономики, а известные во всем мире немецкие производители - «Siemens», «Dillinger Hüttenwerke AG», «OTTO Fuchs KG», «DMT Group» и др. – выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия.





В целом, за последние годы были реализованы совместные инвестиционные проекты на сумму свыше 2 млрд евро в отраслях машиностроения, строительства, химии, энергетики, ВИЭ, агропромышленного комплекса, торговли, разработки сырьевых месторождений и других секторах экономики. Из них более 90% приходится на «несырьевой» сектор.