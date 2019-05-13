Роман Скляр: Казахстан первый в СНГ по введенному жилью на одного человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр в ходе заслушивания на площадке партии «Нур Отан» рассказал о ходе реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017-2021 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 12,5 млн. кв. м жилья, из них многоквартирного жилья - 5,7 млн. кв. м и индивидуального жилья - 6,8 млн. кв. м. ИФО ввода жилья составило 112,1% к аналогичному периоду 2018 года.



Как отметил министр, все регионы показали хорошие результаты. Лидерами по вводу жилья стали гг. Нур-Султан (2,4 млн. кв. м), Алматы (2,0 млн. кв. м) и Мангистауская область (1,2 млн. кв. м). На них приходятся 45% всего введённого жилья по Казахстану.









Наименьшие показатели у Северо-Казахстанской (218 тыс. кв. м), Павлодарской (284 тыс. кв. м) и Костанайской (299 тыс. кв. м) областях.



По словам Р.Скляра, благодаря госпрограмме «Нұрлы жер» на 1 тенге государственных средств привлечено 7 тенге частных инвестиций.

Своевременное подведение инженерных коммуникаций позволило построить рекордные 12,5 млн. кв. м (113,7 тыс. жилищ) частного и государственного жилья. Все это позволило занять 1-е место среди стран СНГ по введенному жилью на одного человека.



В мероприятии также приняли участие Секретарь партии «Нур Отан» Тамара Дуйсенова, депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство АО «НУХ «Байтерек», АО «Жилстройсбербанк», Национального банка РК, крупнейшие частные строительные компаний Казахстана, институтов развития, дольщики, а также государственные организации и местные исполнительные органы.



По итогам обсуждения даны рекомендации, которые должны быть учтены в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2017-2021 годы, а также Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи».