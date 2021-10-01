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    22:31, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Роман Скляр и Марат Хуснуллин обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Россией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султан с двухдневным рабочим визитом прибыла правительственная делегация Российской Федерации под руководством заместителя Премьер-Министра РФ Марата Хуснуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В первый день визита состоялась встреча с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Романом Скляром, где рассмотрены совместные проекты в дорожной отрасли, вопросы реконструкции пунктов пропуска, унификации строительных норм Казахстана и России.

    В частности, стороны обсудили развитие дорожной инфраструктуры и выразили готовность к синхронизации работ по строительству автомагистралей, что позволит спрогнозировать их пропускную способность, объем грузоперевозок и социально-экономический эффект. В свою очередь, планы по совместной реконструкции пунктов пропуска через границу связаны с ростом их загрузки и созданием возможностей для увеличения объема туристического потока между двумя странами.

    Принятые решения будут способствовать оперативной и слаженной работе заинтересованных государственных органов и достижению практических результатов, направленных на интересы граждан обоих государств.

    Участники встречи подтвердили приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, договорились поддерживать высокую динамику межправительственных контактов.

    В состав российской делегации также вошли заместитель руководителя аппарата Правительства Э. Тагиров, первый заместитель министра транспорта А. Костюк, председатель Правления ГК «Российские автомобильные дороги» В. Петушенко.


    Теги:
    Правительство РК Главная Строительство Экономика Россия Интеграция и партнерство
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